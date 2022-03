ШИД – Як сообщел Завод за явне здравє у Сримскей Митровици, а преноши локална самоуправа, на подручу општини Шид хвильково активни 33 случаї вируса корона.

Тиж ше наводзи же першираз после длугого часу за 24 годзини нє призначени анї єден позитивни случай на вирус корона и же ше витворели условия за виход зоз позарядового стану на подручу општини.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)