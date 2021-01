ШИД – Як сообщела локална самоуправа, а спрам податкох Заводу за явне здравє зоз Сримскей Митровици, на подручу општини Шид епидемиолоґийни стан барз вигодни, бо хвильково єст лєм 29 активни случаї вируса корона.

Пред мешацом число активних случайох було векше од 300, а од початку пандемиї вкупно призначени 821 случай.

Без огляду на зменшанє число позитивних особох, зоз локалней самоуправи и надалєй поволую на притримованє шицких епидемиолоґийних мирох.

