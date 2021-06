ШИД – Спрам податкох Заводу за явне здравє зоз Сримскей Митровици, а хтори преноши локална самоуправа, на подручу општини Шид хвилькво єст 16 особи позитивни на вирус корона, а од початку пандемиї позитивни були 1.634 особи.

Тиж ше наводзи же општина Шид по проценту вакцинованих гражданох прешла 50 одсто жительства, алє вакцинованє и далєй тирва.

