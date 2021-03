ШИД – На подручу општини Шид хвильково єст 42 активни случаї вируса корона, виявел вчера директор Дома здравя др Крсто Куреш.

Вон тиж додал же потераз вакциновани 3.850 особи, а ревакциновани 1.368 особи и вакцинованє ше одвива спрам плану и розпорядку еУправи.

