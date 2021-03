ШИД – Як вчера сообщел директор Дома здравя др Крсто Куреш, хвильково на подручу општини єст 120 активни сличаї вируса корона, а од початку пандемиї вкупно 1.095.

Потераз вакциновани вкупно 6.317 особи и то зоз першу дозу вакцини 4.018, а зоз другу дозу 2.299 особи.

Др Куреш, хтори и главни координатор здравствених службох за миґрантох, сообщел и же у трох прилапююцих центрох єст 1.244 миґранти и їх здравствени стан задоволююци.

