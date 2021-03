У општини Жабель 184 активни случаї

ЖАБЕЛЬ – У централизованей ковид-амбуланти Дома здравя Жабель ше ище вше звекшує, и то вше интензивнєйше, число препатрункох, тестираних и новозаражених особох зоз коронавирусом, а у прешлим тижню дньово препатрани помедзи шейдзешат и сто пациєнти.

Спрам евиденциї Институту за явне здравє Войводини, вєдно з нєдзелю 21. марцом у жабельскей општини було 184 активни случаї инфекциї. Потераз, а од початку пандемиї, у општини Жабель зазначени 1.914 случаї инфекциї.

Централизована ковидамбуланта Дома здравя Жабель роби од седем рано до седемнац годзин пополадню, всоботу и внєдзелю од седем рано по штернац годзин пополадню. Находзи ше у дворе Дома здравя у Жаблю, контакт телефон 064/805-72-36, дзе мож достац совит або вецей информациї кед слово о вирусу Ковид-19.

с. саламун

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)