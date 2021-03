Хвильково 184 особи позитивни на вирус корона

ШИД – На вчерайшей конференциї за новинарох предсидатель Скупштини општини Шид и координатор општинског кол-центра Тихомир Стаменкович гварел же на подручу општини єст 184 особи позитивни на вирус корона.

Стаменкович додал же ше число позитивних звекшує пре нєодвичательних поєдинцох и ґрупох и же ше призначую случаї же ше похорели младши особи и дзеци, та и цали фамелиї.

Прето поволал гражданох на почитованє епидемиолоґийних мирох и на вакцинованє. Потераз вакциновани вкупно 6.360 особи, з хторих з першу дозу 4.018, а зоз другу 2.342 особи.

Окрем приявйованя прейґ еУправи, то годно покончиц и прейґ општинского кол-центра на телефон 022/711-001 и 064/87-5-012, а волонтере аж и одвожели нєрухомих до Дому здравя на вакцинованє.

Руководитель Оддзелєня за инспекцию Иґор Михайлович гварел же шицки инспекторе на терену и контролую почитованє розказаних мирох, алє єст и призначени случаї же особи хторим санитарна инспекция одредзела изолацию на 14 днї нє почитую у подполносци тоту миру.

