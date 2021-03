ШИД – Спрам податкох хтори нам вчера сообщел др Крсто Куреш, директор Дома здравя, на подручу општини хвилькво єст 90 активни случаї вируса корона цо звекшанє, бо пред тижньом було 62 активни случаї.

Др Куреш тиж виявел же ше вакциновала 6.091 особа и то з першу дозу вакцини 3.910, а з другу 2.181 особа.

Пондзелок вечар предидатель Скупштини општини Шид Тихомир Стаменкович нащивел пункт за вакцинованє у Доме здравя и прешвечел ше як ше процес вакцинованя одвива.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)