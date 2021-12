Хет-трик Будинсковей

РУСКИ КЕРЕСТУР – На приятельским стретнуцу хторе отримане всоботу, 4. децембра у Руским Керестуре, наймладши фодбалере Русину угосцели своїх парнякох фодбалского клубу Сут’єска зоз Бачкого Доброго Поля, процив хторих одбавели два змаганя.

У першим змаганю, у хторим наступела старша ґрупа бавячох, дзеци народзени 2008. и 2009. року, Русиновци однєсли прешвечлїву побиду з резултатом 7:2, док друга, младша ґрупа дзецох, хтори народзени 2010. и 2011. року, од госцох поражени з резултатом 5:0.

Перше на терен Спортскей гали вишла старша ґрупа дзецох, хтори процивнїцку екипу звладали зоз резултатом 7:2, а у тим змаганю, аж три ґоли за свой тим дала Хана Будински. Окрем Хани, побиди добринєсли и Теодор Штранґар зоз посцигнутима двома ґолами, а ту и Лука Фа и Даниєл Надь, хтори дали по єден ґол.

За Русин у першей часци змаганя наступели – Тадия Гарди, Йован Плавшич, Кристиян Малацко, Даниєл Надь, Лука Фа, Хана Будински, Теодор Штранґар, Андрей Провчи, Стефан Настасич, Филип Ноґо, Андрей Чизмар и Матеа Югик.

У другей часци змаганя наступела младша екипа дзецох, хтора од госцох страцела з резултатом 5:0, та мож повесц же процивнїцка екипа була искуснєйша и убавенша.

За Русин у тей ґрупи наступели – Лазар Плавшич, Єлисей Пап, Никола Планчак, Дюла Фаркаш, Марко Илич, Алекс Цвайґ, Николая Рац, Марко Драґутинович, Тони Орос, Тадей Виславски, Лука Стойков, Матей Макаї, а за младших наступели и Андрей Провчи и Стефан Настасич.

Русиново тренере на змаганy були Зденко Шомодї, Деян Йолич и Сани Колошняї, а судзел Мирослав Накич.

На соботу 11. децембра, Русиново фодбалере одбавя реванш змаганє у госцох, у Бачким Добрим Полю.

