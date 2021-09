Хет трик Кулича за побиду Русина

РУСКИ КЕРЕСТУР – У пиятим колє Подручней фодбалскей лиґи Зомбор, внєдзелю 12. септембра, фодбалере ФК Русин на домашнїм терену победзели екипу ФК Войводина з Товаришева, резултатом 4:2 (2:1). Ґоли у 18., 22., 59. и 83. минути посцигли Янко Кулич и Дарко Сушич.

Перши ґол у першим полчаше, зоз пеналу посцигує Кулич, а потим у 22. минути фодбалере Русину зоз красним бависком направели фину акцию и комплетно вируцели процивнїцку одбрану, цо Сушич вихасновал и лєм „уґурнулˮ лабду до празного ґолу.

У другей часци змаганя, актере нагодох и ґолох остали исти, а фодбалере Русину предлужели зоз добрим бависком. Даскельо нагоди мал млади Саянкович як и капитен Голик, но и нападацки тандем Кулич-Сушич ше наисце доказує як барз продуктивни и за тоти 5 кола уж посцигли 8 ґоли.

Интересантне визначиц же през цале змаганє, бависко було фер и коректне, односно судия нє мал причину указовац анї єден жовти картон анї єдному бавячови.

Русин ше после тей побиди находзи на 8. месце на таблїчки зоз 9 бодами, а у шлїдуюцим 6. колу, на нєдзелю 19. септембра, Русин будзе госцовац у Липару, дзе одбави други општински дерби.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)