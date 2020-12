Сполнєла ше предвична обецунка, настала полнота часох. Бог Слово постава чловек. Безконєчни и вшадзи присутни Бог ше народзує на жеми, як дзецочко прима на себе нашо єство у шицким, окрем гриха.

Тота велька тайна споконвику була знана людзом. Ище у раю Бог обецал першим людзом, же од жени народзени потомок зотре главу гадови (Постанє, 3,15). А пророк Исая гутори просто: „Ниа, дївица будзе мац у утроби и народзи сина, и даш му мено Емануїл” (Ис. 7,14), цо значи: з нами Бог.

Кед ше тота тайна сполнєла, вона набрала ище вецей таємносци, и нєпохоплївосци. Наш людски розум нє може похопиц предвичне народзенє Бога Сина од Бога Оца, а анї историйне, у чаше народзенє Христа Сина Божого од Пречистей Дїви Мариї.

Заш лєм, пре людску нєспособносц похопиц и зрозумиц до конца тайну Божого отїлотвореня, нє зменшує ше велькосц Божей любови и Його прихильносци до людского роду, яка ше одкрива у отїлотвореню Сина Божого. Прето ми з цалим нашим єством славиме Рождество Христа и з глїбини шерца воскликуєме слова радосци:

„Христос Раждаєтся! Славите єго”!

Рождество Христово постало индикативна подїя у живоце цалого чловечества. З народзеньом Сина Божого почина нова ера людскей историї, а нєпросто – рахованє часу. Нєзависно од того чи кажди з нас прилапює и доживює тоту Божествену подїю; чи вери, або нє вери до отїлотвореня Исуса Христа, Сина Божого, ми жиєме у новим чаше, у чаше „кед Бог послал Сина Свойого, же бизме прияли посиновенє и постали дзеци Божо” (Гал. 4,4-5). Лєм од нас завиши чи ми прилапиме посиновенє и почувствуєме ше соучашнїками Вифлеємских яшелькох, дзе нєшка, як дзецочко, лєжи повити Христос – Бог безконєчни. Вецей як два тисячи роки нас оддалюю од Рождества Христового, алє подїя Богоотїлотвореня нє остала як остаток зоз прешлосци. Тота подїя актуална и нєшка и будзе актуална покля будзе исновац наш швет. И прето зоз 2000-рочней прешлосци можеме зачерпнуц лекциї и опомнуца же бизме нє повторели нєзацикавеносц и ровнодушносц до Сина Божого. Кед Исус придзе, а ми му нє даме места у нашим живоце, и кед ше нє народзи у нас, то яґод кед би анї нє пришол. Циль и мета єдини: достойно стретнуц Христа, породзинац ше зоз Нїм прейґ свойого достойного и святого живота, и здобуц обецане од Бога усиновенє.

Же би ше Христос народзел у нас, пребудзме ше зоз гриховного сна, и вєдно зоз пастирами понагляйме до Вифлеєму наисце достойно привитац и стретнуц Бога, яки ше родзи як чловек за нас и пре нашо спашенє. Бо шицки зме од Нього єднак любени и обчековани у Царстве Нєбесним; оддлужме ше, врацме и одвитуйме на тоту любов зоз нашу любову, зоз порихтаносцу прияц Господа же бизме пребували зоз Нїм вично.

И того року у тим крачунским чаше ше застановме, же бизме подумали цо славиме, оценєли тото цо прешло и подумали о будуцим; кадзи идземе и у яким напряме ше рушаме? Починаюци нови 2021. рок, будземе го раховац од Вифлеємских яшелькох, вреднуюци кажду хвильку, и вихасновююци час за його призначеньом – здобуц спашенє.

Того року славиме Рождество Христово иншак и на нєобични способ, у надʼзвичайних обставинох, як нїґда потераз. Алє нїч нас нє може зопрец и препречиц же би ше у нас народзел Христос Спаситель, и провадзел нас до живота вичного.

З тима думками винчуєм тото святе и судьбоносне Рожество Христово. Дзень народзеня Месиї – заєднїцки за шицких нас. Най будзе заєднїцка и крачунска радосц, а шерцо каждого з нас най постанє Вифлеємски яшелька, дзе найдзе свойо притулєнє и склонїще новонародзени Месия, Христос и Бог наш.

ХРИСТОС РАЖДАЄТСЯ! СЛАВИТЕ ЄГО!

+ Георгий Джуджар

Владика

