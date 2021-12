ХРИСТОС РАЖДАЄТСЯ!

На швето Рождества Христового пред нами постава радосна и таїнствена подїя, котра ше стала пред два тисячи роками пред тим на благословеней израїлскей жеми. Народзенє Исуса Христа – то приход Бога, цо пременєл напрям людскей историї. Алє то тиж и реалносц, яку Господь жада принєсц до живота каждого з нас.

„Нє бойце ше, бо, ниа, нависцуєм вам радосну вистку, котра будзе цалому народу” (Лк 2,10) – тоти слова нє двотисячрочна прешлосц – то слова, з якима ше Божи Посланєц обраца ґу нам нєшка. Нє бойме ше у тим швеце цемноти и безнадїї! Бо Господь приходзи принєсц шветло и надїю до змерку людского болю и церпеня, зограц нашо шерца з огньом Божей любови и доброти, задоволїц духовни намаганя и тугу за правдивима вредносцами.

Велїчественосц Рождества Христового наполнєта з глїбоким змистом коляди, яка глаши: „Бог Предвичний народився, прийшов днесь из небес, щоб спасти люд свой весь, и утїшив вся” – „Бог Предвични ше народзел, пришол нєшка з нєба, спашиц цали свой народ, и поцешел шицких”.

Нєбесни Отец послал свойого Сина Єдинородного на жем, медзи людзох, же би постал чловек, и зоз своїм животом, з церпеньом, шмерцу и Воскреснуцом склонєл преграду подзвигнуту зоз грихом медзи чловеком и Богом, и возпоставел людзом достоїнство синовства Божого.

Рождество Христово – то нє лєм обявенє Божей премудросци и народзеня Божого Сина, то – швето Божей Любови. Зоз своїм народзеньом Син Божи виявел нам безконєчну и нєпохоплїву любов Створителя до шицких людзох: „Бо Бог так полюбел швет же дал и Сина Єдинородого же би кажди котри вери до Ньго нє препаднул, алє мал живот вични” (Йо 3, 16-17).

Прето Рождество Христово през два тисячи роки кажди рок нам приноши радосц, улїва надїю, и припомина же „з нами Бог”, всемогутни Бог. Дзецочко Боже, котре спочива у яшльох на шену – то Цар швета, од якого шицко завиши, Вон початок и конєц шицкого.

Тераз кед дружтво преживює глїбоки нємир и застараносц за будучносц, кед з розпуку глєдаме рижни способи ратунку, наисце нам потребна помоц з Висоти, „бо кажде добредаванє и кажди совершени дар од горе цо сходзи од Тебе – Отца шветла”, як ше модлїме на Святей Литурґиї.

Нам треба Христа, котри стої у центру историї каждей людскей особи и цалого швета. Дзекуюци Христови ми маме силу патриц на швет з Його перспективи, буц шлєбодни, полни надїї, одлучносци, та потїхи. У Христови чловек способни висц споза свойого огранїченя и процивсловносци. Як пише святи Йоан Павло ІІ: „Лєм дзекуюци тому, же Божи Син наисце постал чловек, чловек може – у Нїм и прейґ Нього – наисце постац дзецко Боже” (Novomillennioineunte, 23).

Прейґ приходу Христа на жем Господь Створитель обнавя людство – знїма преклятство, цо пошлїдок первородного гриха и дарує достоїнство Божого синовства. З народзеньом Христа ше обрацел бок историї и людство почало нову епоху свойого иснованя.

Най преслава Рождества Христового будзе нє лєм у вонкашнїх обрядох, алє у молитви, у возпоставяню нових и щирих одношеньох з Христом, у жаданю Його упознац, любиц и нашлїдовац. Же бизме у Богу находзели прешвечлїви одвит на свойо питаня и вєдно з Нїм претворйовали нашу нєшкайшу историю.

Най з нову силу одгукую слова ангела: „Слава на висотох Богу, а на жеми мир людзом, котрих Вон люби” (Лк 2,14).

Христос Раждаєтся! Славите Єго!

+ Георгий Джуджар

Владика

(Опатрене 2 раз, нєшка 2)