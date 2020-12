Цали тиражи сликовнїцох „Фарби” и „Родзини” розпредати за 25 днї

НОВИ САД – Цали тиражи двох розкошних сликовнїцох за дзеци „Фарби” и „Родзини” у виданю Новинско-видавательней установи „Руске слово”, коло 500 прикладнїки, розпредати за менєй од єдного мешаца.

Кнїжки були на популарней Миколайовско-крачунско-новорочней акциї од 30 одсто и кажда коштала лєм 210 динари.

То нови рекорд у предаваню кнїжкох НВУ „Руске слово”, а окреме було вельке поєдинєчне интересованє и онлайн купованє тих двох кнїжкох за наймладших.

НВУ „Руске слово” нє мало у плану заробиц у предаваню тих кнїжкох, алє обезпечиц же би кажда фамелия могла до пакецика дзецом положиц сликовнїци, котри на уровню високобуджетского квалитета вельких видавачох у жеми, як и усадзовац дзецом одмалючка любов ґу литератури по руски.

„Фарби” илустровала Аня Гудак, а „Родзини” Мария Ковачевич, док писнї написали Оксана Мудри Недич, Наташа Еделински Миколка, Ана-Мария Рац, Даниела Тамаш, Златка Чизмар, Кристина Шепински, Марина Дудаш и Марина Тодич, а под редакторством Меланиї Римар.

