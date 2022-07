ШИД – На статковим пияцу всоботу кукурицу ше предавало по 3.500 динари за 100 килограми, тритикал тиж по 3.500 динари, а ярец по 3.800 динари за 100 килограми.

У понукнуцу було и прашата по 350 динари за килограм живей мири цо значно менєй од цени у маю кед ше прашата предавало од 380 по аж 400 динари за килограм.

