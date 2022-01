Централна преслави наютре у Новим Садзе

НОВИ САД – Централна шветочносц означованя Националного швета Руснацох у Републики Сербиї, штернаста по шоре, будзе отримана наютре, 23. януара у Новим Садзе у Сербским народним театру (СНТ).

Як и каждого року, шветочносц почнє зоз Архиєрейску благодарну Службу Божу у церкви Святих апостолох Петра и Павла на 17 годзин.

Такой потим, на 18,30 годзин у фоаєу СНТ, будзе отворена вистава Гелени Сивч и Лидиї Рамач под назву „Паметанє и тирванє”.

Шветочна програма почнє на 20 годзин, з директним преношеньом на програмох Радия и Телевизиї Нови Сад.

(Опатрене 3 раз, нєшка 3)