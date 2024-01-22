Централнa преславa почала зоз Вечурню

ДЮРДЬОВ – Централна шветочносц Националного швета Руснацох внєдзелю, 21. януара, почала у Грекокатолїцкей церкви Рождества Пресвятей Богородици у Дюрдьове зоз Вечурню.

Вечурня почала на 17 годзин, служел ю парох бачински о. Дарко Рац, а зоз своїм шпиваньом и молитву возвелїчал ю Церковни хор ,,Розанов”, под руководством Татиани Барна.

У своєй казанї, домашнї парох о. Михаил Холошняй шицких присутних поздравел и повинчовал им Националне швето Руснацох у Републики Сербиї.

На концу Вечурнї владика кир Георгий Джуджар пречитал просбену и благодарствену молитву.

После Вечурнї мочло ше опатриц виложени три найзначнєйши прикладнїки хтори дюрдьовска церква ма у власносци – Одлогов найдрагоцинши прикладнїк найстаршей друкованей кнїжки Нового завиту зоз Псалтиром першого восточнославянского типоґрафа Ивана Федорова зоз 1583. року, найстарше Штироєвангелиє – Напристолна Евангелия зоз першей древеней Церкви св. отца Николая у Руским Кресту Господнїм (Руски Керестур) зоз 1753. року и Евангелия дюрдьовскей парохиялней церкви – Напристолна Евангелия хтору зоз Москви до Дюрдьова принєсол Янко Мудри и подаровал ю нововибудованей Церкви Рождества Пресвятей Богородици 1900. року.