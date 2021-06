Церковним и вирским заєднїцом з Войводини 9,2 милиони динари, пенєж и новосадскей грекокатолїцкей парохиї

НОВИ САД – У Покраїнскей влади пияток, 4. юния, додзелєни контракти чия вкупна вредносц 9,2 милиони динари церковним и вирским заєднїцом на териториї АП Войводини.

Контракти додзелєни традицийним церквом и вирским заєднїцом, як и орґанизацийом и установом чийо вони снователє, а главни акцент будзе финансованє реконструкциї церковних обєктох.

Медзи добитнїками и Грекокатолїцка парохия св. апостолох Петра и Павла у Новим Саду. Єй парох Юлиян Рац гварел за РТВ же им кажда капка вельо значи, же конкуровали за обнову фасади парохийного дому и же дума же вєдно зоз своїма средствами годни ушориц фасаду, понеже тирва комплетне ушоренє цалого парохийного дому за цо потребни векши средства, алє ше идзе крочай по крочай.

У ресорним Секретарияту визначую же сотруднїцтво зоз представнїками вирских заєднїцох барз важне, а приоритет Покраїни дац им помоц кед вона нєобходна.

Покраїнски секретарият за културу и явне информованє и одношеня зоз вирскима заєднїцами од 2004. року на початку каждого року розписує тот конкурс, а помоцнїк Покраїнского секретара за одношеня з вирскима заєднїцами Мирослав Илич визначує же сотруднїцтво церкви и держави барз важне.

Средства достали епархиї Сербскей православней церкви, римокатолїцки парохиї у рамикох Суботицкей, Зренянинскей и Сримскей бискупиї, Румунска, Грекокатолїцка, Реформаторска, Євангелистична церква, як и Єврейска општина у Зренянину и Исламска заєднїца.

