ЦЕЦИЛИЯ ЧЕЛЬОВСКИ

Дня 8. юния наполнєли ше 6 чежки, жалосни и боляци мешаци як ши нас, душо, наймилша наша, нєсподзивано зохабела у слизох, превельким болю и чежким жалю





Вично останє боляце здогадованє, на 8. децембер 2020. року, на дзень кед ше звалєл цали єден швет полни цеплоти, нїжносци и сиґурносци. Швет, кед зме були вєдно. Тераз глєдаме твой мили попатрунок далєко у гвиздох, цеплоту твойого ошмиху у Слункових зарйох. Шнїєме же учуєме твой глас и же вєдно виплачеме шицок боль. Чежки одходи без словох, без наяви, поздраву... Остаток живота препровадзиме питаюци ше: „Чом ше то случело?” Мила душо, хибиш кажди дзень вше вецей и вецей. Хибиш до безконєчносци. Жиєш у наших снох, у наших думкох, у нас, ЗАНАВШЕ. Вшадзи у доме твойо шлїди. Остало празне твойо место. Нєт слова зоз хторима мож виповесц превельки боль. СТАНУЛ ЖИВОТ... Здогадованє вично будзе мац моц живота, а живот фарбу памяткох. У шерцу жаль, у души цихосц, а у нашим доме велька пражнїна и загашена радосц. Мила наша, твойо очи нас вше провадза. Доокола ше чує твой цепли и мили глас и у каждей хвильки чувствуєме ЖЕ ШИ ТУ, ПРИ НАС. Твойо наймилши, дзивка Славка и супруг Ґабор, вично це буду чувац у своїм шерцу и своїх молитвох.

Мила, най це ангелчки чуваю у мире Божим. Вично будземе жиц у надїї до воскресеня.