Кед нєшка у рускей институциї чуєце же ми, Руснаци, мали и мушиме сотрудзовац зоз власцу, цо думаце – цо то значи?

Кед у другей половки 19. вику Коцурци твардо ришели же ше спроцивя мадярским власцом и же у школи затримаю свой руски язик, була то историйна хвилька хтора занавше одредзела будучносц образованя по руски у тим месце, а хторе нєпреривно тирва уж цали вик. Досц моцна мадяризация мала би як пошлїдок траценє образованя по руски и сиґурно часточно асимилованє Руснацох. Була то шмелосц, алє и моц, на своїх першох ношиц шицки пошлїдки, а то насампредз нєдостаток финансийох образованя по руски у Коцуре.

Кед седемдзешатих рокох Керестурци гласали же на хторим язику ше будзе учиц у Ґимназиї, а було теди рижнородни уплїви и толкованя, була то ище єдна историйна хвилька у хторей ше Руснаци оштро спроцивели политичним и дружтвеним коляйом зоз єдним, єдиним цильом – нє одрекац ше свойого. Гоч були и арґументовани нагваряня, алє и политични прициски же би наставни язик бул сербски, українски, русийски, Керестурци зложно ришели же без руского язика, нє будзе анї рускей Ґимназиї и так створели єдинствену руску образовну институцию на швеце и оможлївели предлуженє и надбудов нашей заєднїци. Поробели то горди на свой идентитет и на своїх предкох, полни вири же нє шмеме одуставац од того цо нам припада и цо зме.

Послухно виполньовац шицки ултиматуми державних службенїкох, та гоч то значи же ше утаргнє Роботне цело за науку, зменї пол Одбору за образованє, задзекує цали Одбор за информованє, Одбор за службене хаснованє язика и писма Националного совиту рускей националней меншини…? Чи упарто инсистовац на шицких правох хтори нам припадаю по закону и Уставу держави Сербиї, и глєдац за нашо образованє, кнїжки, за наших фаховцох и аматерох средства зоз буджету хтори и Руснаци полня, як и други?

То значи же шорик, два у новинкох або звит у нашим Дньовнїку будзе лєм преклад вистки хтору дахто други написал и будземе цихо, бо то наша руска редакция? Чи будземе горди на креативносц и оштру думку наших новинарох свидоми же випитованє положеня Руснацох и їх квалитет живота, як и информованє по руски, нашо право и обовязка?

Становиска же Руснак цихи, вредни и стримани можебуц точни, алє точне и тото же би го уж давно нє було кед би бул политични опортуниста и послухни.

Факт же Руснаци раз щезню, алє нє дайме же би перше щезла руска чесц и достоїнство.

