Цо останє за нашим ювилейом?

Рочнїци наших институцийох и установох часто ше означую кажди пейц роки. Од руководительох тих фирмох завиши чи означованя ювилейох буду лєм святочни пригодни програми зоз закуску, на котрих ше углавним сами похвалїме, чи их будземе орґанизовац так же би кажда рочнїца була повод за рекапитулацию прешлей „пиятолїтки” и одредзованє планох и напрямкох за будуцу, алє зоз конкретнима видлївима резултатами.

Особнє сом за другу вариянту, прето виношим цо означованє 75-рочнїци НВУ „Руске слово” конкретно за собу охаби Установи, рускей заєднїци и дружтву у котрим жиєме.

Документацийни центер НВУ „Руске слово” – будзе основани зоз окремним правилнїком и останє новинаром и будуцим ґенерацийом як леґат того ювилею. Слово о нукашнєй комплексней архиви з нука Установи, од друкованих до диґиталних виданьох, котри составени зоз пейц корпусох: Архиви шицких друкованих виданьох НВУ „Руске слово” од 1945. року, Библиотеки Видавательней дїялносци НВУ „Руске слово”, Архиви фотоґрафийох НВУ „Руске слово”, Диґиталней архиви шицких виданьох и пририхтованьох НВУ „Руске слово” и Збирки наградох НВУ „Руске слово”. Велька часц материялу позберана под час преселєня „Руского слова” зоз будинку „Дньовнїка” на Футожску 2. Одредзени ясни правила хаснованя интерней архиви „Руского слова” и доступна є за хаснованє нє лєм занятим у Установи, алє и шицким заинтересованим особом (сотруднїком, студентом, виглєдовачом, итд.). Обновени шицки награди НВУ „Руске слово” и уведзени нови. Дзепоєдни децениями исновали, алє ше их пре рижни причини престало додзельовац, як цо то награда видавательней дїялносци за литературу „Гавриїл Костельник”, за котру плакети зоз подобу нашого предняка уж виляти за будуцих лауреатох по 2040. рок. Тиж зоз окремним правилнїком реґуловани награди часописа „Шветлосц” – „Микола М. Кочиш” и „Литературного слова” – „Мирослав Стрибер”. Уведзени и нови награди: за авторох мултимедиялного часописа МАК и часописа за дзеци „Заградка”, награда котра ноши мено познатого руского писателя и дїяча Михайла Ковача.

Нашо гасло – „Установа – то людзе”, та ювилейни припознаня додзелєни шицким занятим, котри зоз свою (вецей)деценийну роботу допринєсли функционованю и унапредзеню роботи у нашей Установи, а награди найвреднєйшим занятим и вонкашнїм сотруднїком НВУ „Руске слово”. Награди пенєжно символични, алє важни насампредз як потримовка, стимул и порученє яки файти вредносцох наша Установа промовує.

Зборнїк публицистичних статйох и фотоґрафийох „Руске слово” 1945–2020, чий главни автор концепциї и редактор Дюра Латяк, а одвичательни редактор Иван Сабадош. Капиталне дїло и комплексна робота ґрупи авторох котра тирвала два роки, анализує три штварцини вику нашей Установи. Зборнїк источашнє змистово, алє и визуално, свойофайтове предлуженє Зборнїка „Руске слово 1945–1985”, котри тиж зложел Дюра Латяк. Кед обидва зборнїки, єден ґу другому, приложице на полїчку, и на око увидзице континуитет. Диґитализация (перших) друкованих виданьох. За Националне швето Руснацох, котре одложене пре епидемиолоґийни причини, з нагоди 75-рочнїци Установи порихтана вистава „Жива библиотека НВУ ‘Руске слово’”, у котрей редакторе представя (док ше створя условия) перши виданя часописа „Заградка”, МАК, „Шветлосц”, новинох „Руске слово”, як и перших кнїжкох. Тексти тей нашей „живей библиотека” буду обявени у новинох „Руске слово”, а перши прикладнїки наших виданьох буду диґитализовани и годно их зняц з нашого сайту у ПДФ формату.

Пандемия нас дрилєла до цаком нових условийох, у котрих нє так лєгко зоз розкошнима словами прикриц роботу. Гоч кельо зме диґитални и виртуални у комуникациї, промовованю и дзелєню на интернету, заш лєм, за нами останє лєм конкретне дїло.

