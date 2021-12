Часопис „Шветлосц” и у 2021. року на лїстини наукових часописох Републики Сербиї

НОВИ САД – Министерство просвити, науки и технолоґийного розвою Влади Републики Сербиї обявело Лїстину катеґоризованих наукових часописох за 2021. рок, чийо видавателє зоз Републики Сербиї, на котрей и у 2021. року Часопис за науку, литературу, културу и уметносц „Шветлосц”, котре видава НВУ „Руске слово”.

Часопис за науку, литературу, културу и уметносц „Шветлосц” и того року катеґоризовани як М54 – домашнї наукови часопис за гуманистични науки.

У науково катеґоризованей „Шветлосци” свойо роботи у 2020. и 2021. року обявели др Йоаким Стрибер, др Юлиян Тамаш, др Янко Рамач, др Юлиян Рамач, др Олег Петрук, др Олег Румянцев, др Йосиф Вархол, др Даниела Тамаш, мср Мирослав Кевежди, мср Саша Сабадош, мср Ана Римар Симунович, Ваня Дула, Смиля Вукотич, Лїляна Симич и Марина Сакач.

Попри часописа „Шветлосц”, на тей лїстини и „Русинистични студиї”, котри обявює Оддзелєнє за русинистику у Новим Садзе. Зоз тим руски науковци достали можлївосц наукового розвою и напредованя, а статї з тей лїстини реферовани и у Web of Science (SCI-E, SSCI, AHCI) и у Journal Citation Report-у (JCR).

Часопис „Шветлосц” бул подполно змистово и визуално реформовани 2019. року, а теди му ґу назви додате же є виданє и за науку.

