Час за рочни одпочивок. Вельки туристични понуканя

Кед єст дзеки, часу и пенєжи, лєгко мож вибрац кадзи ше пойдзе того лєта на рочни одпочивок, бо и у нашей жеми и на познатих шветових туристичних дестинацийох єст вельо шлєбодни места и велї ше змагаю з рижнима вигодносцами прицагнуц туристох

Шицки зме ше звикли жиц попри Ковиду-19, вельке число гражданох достало и другу дозу вакцини процив тей оберацей хороти и порихтани су за путованє на рочни одпочивок.

У Сербиї вельке понуканє одпочивку у баньох, на горох, у валалским и етно туризме, на рикох и озерох. Понука ше окрипенє, розвага, нащива и уживанє у природних красох и интересантним околїску, адреналински авантури.

Же би ше афирмовало туристичне понуканє у Войводини, 10. юния Привредна комора Войводини додзелєла припознанє „Капура успиху” 29. раз за шором, найлєпшим у погосцительней и туристичней дїялносци. За лауреатох вибрани тоти хтори, по оцени комисиї, и у чежкей туристичней сезони пре пандемию, зазначели успихи и на найлєпши способ представели мултиетнїчну заєднїцу Войводини и допринєсли моцнєну войводянских туристичних понуканьох.

У прешлим року нє було туристичного путованя до иножемства, так же шицки цо сцели пойсц на одпочивок, були унапрямени на домашнї дестинациї. Представнїки Привредней комори Войводини и Туристичней орґанизациї Войводини и того лєта поволую на патриотски туризем, же би ше помогло розвой и моцнєнє домашнїх атрактивних туристичних дестинацийох.

Предсидателька Комисиї за оценьованє квалитета туристичного понуканя Наташа Павлович, иншак предсидателька Туристичней орґанизациї Войводини, гварела з тей нагоди же туристичне понуканє Войводини єдинствене и досцигує найвисши стандарди кед у питаню културне нашлїдство, мултикултуралносц и ґастрономия.

Плакети за квалитет услуги „Капури успиху” достали Специялни шпиталь за рехабилитацию „Баня Канїжа” у Канїжи, Ловарска хижа „4. єленї” у Катю, Ресторан „Пикник” у Новим Садзе, Винария „Маурер” у Гайдукову и „Музей войводянских Словакох” у Бачким Петровцу. З тей нагоди додзелєна и награда „Златне пирко привреди” за особне доприношенє афирмованю войводянского туризма, хторе достал фотоґраф Мартин Цандир.

Тоти дестинациї спомнути же би були инспирация за удатни вибор и одпочивок у даєдней з туристичних дестинацийох у Войводини.

ЧЕКА ШЕ НОВУ КВОТУ ВАУЧЕРОХ

Очекує ше же пошвидко Влада Сербиї одобри додатну квоту ваучерох за субвенционованє одпочивку у Сербиї у 2021. року и же заинтересовани гражданє годни пошвидко придац свойо формулари. Зоз буджетом Сербиї за 2021. рок потераз одобрене 600 милиони динари за 120 000 ваучери. Вредносц єдного ваучера 5 000 динари и з нїм мож плациц часц трошкох за одпочивок хтори облапя найменєй пейц ноцованя. Пре вельке интересованє, тота квота барз швидко потрошена.

Шицки податки о пребераню ваучерох за туристичне пребуванє и одпочивок и хтори готели, ресторани и дестинациї туризма облапени з можлївосцу хаснованя тей вигодносци, мож найсц на сайту https://mojasrbija.rs/.

УСЛОВИЯ И ЗА ОДХОД ДО ИНОЖЕМСТВА

ДО ДАЄДНИХ ДЕРЖАВОХ ЄДНОСТАВНО ПОЙСЦ, А ДРУГИ МАЮ СТРОГИ МИРИ И ЗА ДЗЕЦИ

Велї ше рихтаю пойсц на лєтованє, з тим же пандемия корона вируса уведла надосц нового у одношеню на предходзаци роки, так же одход на морйо на тот завод будзе дакус иншаки, окреме кед у питаню преход гранїци

За драгу ше треба добре порихтац и добре треба превериц хтори условия треба сполнїц за уход до жеми до хторей сце плановали пойсц. Условия за преход гранїци ше розликую од жеми до жеми, з тим же ПСР тест потребни шицким хтори путую на авиону.

РЕЖИМ УХОДУ ДО ГРЕЧЕСКЕЙ

Державянє Сербиї можу войсц до Греческей на авиону або прейґ драгових гранїчних преходох Евзони (зоз С. Македонию, хтори отворени од 7-23 годзин), Промахонас, Орменио (зоз Болгарску, отворени 24 годзини) и Нимфеа (зоз Болгарску, отворени 7-23 годзин)

Шицки путнїки хтори путую до Греческей муша пополнїц формулар прияви (Passenger Location Form, eлектронски прейґ сайта www.travel.gov.gr), найменєй 24 годзини скорей як войду до Греческей и указац го при уходу. У тим формулару муши буц наведзена адреса на хторей ше пребува, число дньох и чи аранжман у цалосци виплацени, точнєйше, чи єст контракт о змесценю и правох и обовязкох у случаю висшей сили.

Тиж муша мац неґативни ПСР тест нє старши од 72 годзини (ошлєбодзени дзеци до 6 роки), або потвердзенє о законченей вакцинациї (з гоч хтору вакцину) найменєй 14 днї пред одходом до Греческей видате од компетентного орґану. Потвердзенє о вакцинациї попри особних податкох, треба же би мало написани тип достатей вакцини и число дозох, а то шицко ма наш диґитални желєни сертификат. Або треба порихтац потвердзенє о прелєжаней хороти 2 до 9 мешаци пред путованьом. Потвердзеня треба же би були видати на анґлийским, нємецким, италиянским, шпанским або русийским язику. Тиж путнїки на гранїчним преходу можу буц и тестирани зоз швидким тестом. Кед тест позитивни, обовязни су препровадзиц у хижней изолациї 10 днї, у обєкту хтори виберу (кед же маю свой квартель), або у гевтим хтори им одредзи гречески компетентни орґани (о трошку держави).

Тераз у Греческей на моци огранїченя пре зоперанє ширеня зарази з вирусом Ковид-19 и то – обовязне ношенє маски у завартим и на отвореним просторе и забрана рушаня у периоду од 01,30 дo 05,00 годзин. За одход зоз копна на острова (окрем на Евиє и Лефкаде) тиж треба мац при себе потвердзенє о вакцинованю и неґативни тест (ПСР, швидки, або селф тест).

Осиґуранє ше накнадно вибера и облапя ризик од заражованя з Ковидом-19, а Греческа превжала часц лїченя и карантина за сербских туристох.

ШПАНИЯ, ТУРСКА, ГОРВАТСКА

За одход до Шпаниї дакус благши условия. Тота держава од 7. юния допущує нашим державяном, хтори достали другу дозу вакцини два тижнї пред путованьом, же би вошли до тей жеми, кед су вакциновани з гоч хтору вакцину, окрем з русийску. За дзеци младши од шейсц роки нєт огранїченя, под условийом же з нїма одроснути вакциновани особи.

За уход до Турскей ревакцину треба окончиц минимум два тижнї пред путованьом, а малолїтни особи можу войсц до жеми без ПСР теста, кед су зоз вакцинованима родичами.

Цо ше дотика Горватскей, тоти правила ше применює на дзеци младши од 12 роки, под условийом же им родителє або старателє маю неґативни ПСР, або антиґенски тест, або потвердзенє же достали гоч хтору вакцину и же од ревакцини прешло найменєй 14 днї.

ТУНИС И БОЛГРАСКА

Дзеци до 12 рокох нє обовязни зробиц ПСР тест за уход до Тунису, а у Болгарскей старосна гранїца за уход без ПСР теста пейц роки.

У остатнї час Кипар постал интересантни нашим туристом, бо до тей жеми можу войсц шицки хтори прияли вакцину гоч хторого продукователя. Дзеци хтори наполнєли 12 роки нє муша мац ПСР тест, а за шицких других нєвакцинованих нєобходни ПСР тест, хтори треба повториц при приходзе на острово. Тот други ПСР тест роби ше на аеродрому, цена 30 еври, а резултати ше чека коло штири годзини.

ЄГИПЕТ

Єгипет и далєй ма строги условия за уход, так же тоти цо сцу там лєтовац за преход гранїци муша мац виключно неґативни ПСР тест, нє старши од 72 годзини. Тото правило важи за шицких путнїкох, цо значи и за тих цо достали вакцину и ревакцину. Тестиранє обовязне и за дзеци старши од шейсц роки. Хто тест нє зроби у Сербиї, дзе цена 9 000 динари, може го зробиц по виходу з авиона у Єгипту, дзе кошта 30 долари.

Важне знац же по врацаню до Сербиї на авиону нєобходне мац ПСР тест нє старши од 48 годзини. У процивним ше вирека мира карантину у хижних условийох дзешец днї. Нїч зоз наведзеного ше нє применює на особи хтори достали обидва дози вакцинох (за астра зенека вакцину досц лєм єдна доза) у Сербиї и хтори маю о тим потвердзенє.

НЄ МОЖ ДО 18 ЖЕМОХ ЕУ

Тих дньох членїци Европскей униї усоглаша заєднїцки документ за путованя, хтори ше одноши виключно на медицински параметри, хтори путнїк муши мац на єдним паперу. Ту треба же би стало чи дахто вакциновани и же прешло вецей як 14 днї як цо прията остатня доза, чи и кеди прелєжал Ковид-19 и даєдни и антиґенски тести нє старши од 72 годзини. Кед у питаню вакцинованє, углавним ше дума на вакцини хтори припознала Европска аґенция за лїки (EMA). За тераз то вакцини хтори продукую Бионтек-Файзер, Модерна, Астра-Зенека и Джонсон и Джонсон.

Кед ше ма медицинску документацию, припознаванє або нє припознаванє даєдних вакцинох нє условиє же бисце, наприклад, пошли того року опатриц музей Прадо у Мадриду, або Лувр у Паризу. Вони лєм квалификую путнїка, же кед ма роботи хтори нє мож одложиц, або даяку барз важну подїю, можу пойсц до тей жеми Европскей униї.

– Обяви же даєдни жеми припознаваю даєдни вакцини, а даєдни нє, лєм збунюю путнїкох, гваря предавателє авио-картох и додаваю же ше пред рушаньом на драгу треба информовац о условийох уходу до жеми до хторей ше вибераце пойсц.

– Кажда жем ма право принєсц свойо власни правила и ма право нє виполнїц тоти власни правила – гутори Иґор Вранєшевич, турист-оператер за авионски и гайзибански карти.

По терашнїх податкох Министерства вонкашнїх дїлох, державяном Сербиї нє допущене путовац пре туристични причини до 18 жемох:

Aвстриї, Бeлґиї, Ческей, Данскей, Eстониї, Французкей, Финскей, Нємецкей, Италиї, Литваниї, Луксембурґу, Голандиї, Польскей, Портуґалиї, Румуниї, Словацкей, Шведскей и Малти. До тих державох тераз можу путовац лєм гражданє Сербиї хтори там маю дозволу за пребуванє, пре роботу, або даяки нагли причини. Наявене же Нємецка знєє Сербию з лїстини епидемийно ризичних жемох.

БЕЗПЛАТНО ПО ДРАГИ ПРЕЗ МАКЕДОНИЮ

Од 15. юния на гранїчним преходзе Табановци на уходзе до Сиверней Македониї започало дзелєнє М-смарт карточкох туристом зоз Сербиї хтори путую по Коридору 10. Вредносц карточки 760 денари и служи за плаценє драгарини у обидвох напрямох на авто-драги Приятельство, од Табановцох, по преход Богородица, на гранїци з Греческу.

По одлуки Влади С. Македониї, путнїком зоз Сербиї наменєни 200 000 „наполнєти” електронски М-смарт карточки за плаценє драгарини у периодзе од 15. юния по 15. авґуст.

Право хасновац тоти карточки маю шицки державянє Сербиї, хтори до С. Македониї путую по Коридору 10, на хторим наплатни места маю опрему за електронске наплацованє преходу.

Будзе ше давац по єдну карточку по автомобилу и то буду контроловац Министерство нукашнїх дїлох и Явне подприємство за драги.

Карточки останю у тирвацей власносци державянох Сербиї, хтори их годни дополньовац зоз найменєй 300 денари, за шлїдуюци уход до С. Македониї.

То ґест подзековносци за донирани вакцини Републики Сербиї и сербским гражданом, хтори вше радо дочекани, визначую у Влади Сиверней Македониї.

ДАЄДНИ ДРАГОВО ОСИҐУРАНЯ ОБЛАПЯЮ И КОВИД-19

Того лєта даєдни осиґуруюци хижи у нашей жеми понукаю клиєнтом хтори купя у нїх драгове осиґуранє и покрице хороти Ковид-19, уключуюци: шицки трошки дияґностики, тестираня по препоруки овласценого лїкара, змесценє у изолациї виключно по препоруки овласценого лїкара, трошки врацаня до жеми пребуваня, лїченє у шпиталю, трошки лїкох за лїченє звонка шпиталю и єден контролни препатрунок.

Попри тим, кед у путованю почувствую здравствени почежкосци, клиєнтом на розполаганю консултациї з лїкаром асистенскей компаниї, або на фиксни телефон. Ґу тому, клиєнти доставаню и ґратис осиґуранє обисца док пребуваю на одпочивку у иножемстве.

