Чежке стретнуце за фодбалерох зоз Дюрдьова

ДЮРДЬОВ – У 28. колу Подручней фодбалскей лиґи Нови Сад, хторе одбавене 5. мая, фодбалере ФК „Бачка” 1923 зоз Дюрдьова страцели од фодбалерох зоз Ковилю, резултатом 5:7.

Шайкаш добре почал стретнуце, анґажовано и нападацки. Перши ґол на стретнуцу дали госци на самим початку стретнуца, у 7. минути. Закладали ше за кажду лабду и по конєц першого полчасу фодбалере зоз Ковилю дали ище два ґоли, у 16. и 19. минути.

Бачка у другим полчаше була вельо лєпша. Фодбалере Бачки ше максимално закладали за кажду акцию на шицких часцох терена, та дали аж три ґоли за дзешец минути. Перши ґол за Бачку дал Ненад Иґнїч у 51. минути, потим Стефан Вуйович у 59. минути, а нєодлуга, у 61. минути ище єдна лабда затресла противнїцки ґол, а посцигнул го Милан Роґич. Домашнї нє мали часу за опущованє, прето же ище два лабди закончели у їх ґолу, у 53. и 55. минути. У 68. минути домашнї посцигли ище єден ґол, а виєдначели резултат у 76. минути. Медзитим, чи щесце обрацело хрибет бавячом Бачки, лєбо дацо друге було у питаню, госци по конєц змаганя дали ище два ґоли, у 78. и 84. минути, и на тот способ однєсли побиду на тим стретнуцу.

После того кола Бачка спадла на 7. место на таблїчки зоз 36 бодами. Уж наютре дюрдьовских фодбалерох дочекаю фодбалере зоз Темерину.

