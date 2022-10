Чежки рок, алє треба мац з чим робиц жем

Пре сушу того року кукурица найбаржей подруцела, зродзело за штварцину менєй як прешлого року, а барз подруцела и соя. По доступних податкох, жита було за 9,6 одсто менєй як влонї, а слунечнїку було вецей зашато як влонї и вон добре зродзел.

Польопривредни продукователь Владимир Олеяр з Коцура гвари же тот рок барз чежки за польопривреду. У Коцуре дижджу нє було штири мешаци, од яри по септембер. За остатнї мешац нападало коло 250 литри по квадратним метеру, тераз єст досц влаги, та годно зорац жем и зашац жито. Кукурицу ше остатнї роки лупа з комбайном, вецей нїхто нє ламе з оберачом, лєм тоти цо сцу мац чутки за топенє, а их нєт вельо. Ручно озда нїхто нє ламе кукурицу. Попри своєй, Олеярово робя и жем под аренду и услуги другим.

ЦЕНИ ДОБРИ, ЛЄМ УРОЖАЙ МАЛИ

– Тот рок катастрофални за польопривреду. Соя барз мало зродзела, єст поля дзе було 500 кили по гольту, а кукурици єст таки поля дзе нєт нїч налупац. Кукуричанка счарнєта, а чуточки нїяки, зарна на нїх нєт, нїч нє зродзело, мож ю витарупирац, а єст поля на хторих зродзело од 1,5 тони до 3 тони по гольту. Того року людзе буду мац вельки утрати… Новосадски гибриди дали менши урожай, а найлєпше ше указали америцки Декалб гибриди, хтори добре поднєсли сушу. Зродзели 3 до 3,5 тони по гольту. За лупанє з комбайном ше найлєпше указали кукурици Декалб и Пионир – гутори Владимир Олеяр и додава же того року цени землєдїлских културох добри, лєм урожай нїяки.

– Жито було найлєпше од шицких културох. Було 4,5 до 5 тони по гольту и хто го охабел на чуваню, може го тераз предац по 38 динари за килу, бо того року цена жита одлична. Проблем и же того року минерални гної драги. Тераз кила минералного гною кошта од 110 динари, та на висше. Ми руцаме гной Тимако фирми Timac Agro, хтори кошта 170 динари за килу и ище вяри зме го купели за єшеньску шатву жита. То гной у ґранулох хтори ше швидко розпущує (водорозпущуюци) и треба го за полу менєй, алє ше у жеми затримує лєм єден рок. Тераз нєт дзе купиц азотни гної, хтори будзе требац на яр за прикармйованє, кукурицу и други ярнї култури – толкує Владимир, хтори познати и як длугорочни успишни продукователь цукровей цвикли. Того року ю нє продуковал, але можлїве же ю нарок посадзи, бо ше указало же того року барз добре поднєсла сушу.

ДЖОН ДИР ОД 125 КОНЇ, ПОМОГЛИ СУБВЕНЦИЇ

Сучасна польопривреда глєда вельо знаня и модерни польопривредни машини. Праве прето же би олєгчали и пошвидшали роботу, Олеярово купели нови трактор Джон Дир од 125 конї и у тей роботи шицки члени фамелиї дали свойо доприношенє.

– Нови трактор зме купели на кредит зоз камату од 1 одсто и маме за пол трактора субвенцию од Министерства польопривреди за ношителя ґаздовства младшого од 40 роки, цо барз добре, бо трактор купени на старшого сина Владимира. За другу половку трактора маме субвенцию зоз Покраїнского секретарияту за польопривреду, водопривреду и лєсарство. Кредит за трактор на 6 роки, три роки ґрейс период и за три роки ше шицко виплаци. Добре же кредит у динарох и же нєт хипотеки. Ишли зме прейґ Халк банки, барз су професийни и ефикасни. До 11. юлия були конкурси, чекали зме же бизме видзели чи прейдземе на конкурсу, и аж зме вец порихтали документацию у банки – гутори оцец Владимир.

Вон гвари же тераз тот трактор мал найвигоднєйшу цену.

– Джон Дир вше бул найдрагши, алє у тим тижню кед зме ше мали одлучиц, цени других тракторох пошли горе за 30-40 одсто, а тоти нє, та зме го зато и купели. То Джон дир М-125 (125 конї), треба нам таки трактор цо може цагац три-штири браздови плуг – гутори Владимир и додава же ше рихтаю и за шатву жита и же зашею, як и вше, меркантилне шаце.

Вельку помоц Олеярово маю од синох Владимира, хтори по фаху мастер инженєр електротехнїки и рахункарства и Дамира, школяра штвертей класи Електротехнїчней школи „Михайло Пупин” у Кули. Владимир задлужени за административни роботи и роби у фаху у Новим Садзе, а Дамир роби на полю и гвари же найволї превожиц зарно з поля на одкуп и же планує уписац Польопривредни факултет.

– Предходни нови трактор зме купели пред 22 роками и вон коштал кельо и 12 гольти жеми, 24,5 тисячи марки, правда 80 конї, а тераз 125 коньски моци, так же то и тераз приблїжно кошта. Треба нам ище нова пирскачка и шеячка. Трактор сучасни, ма навиґацию и исо баси – вязу трактор–машина–сателит, та кед ше пирска або шеє трошенє хемийних средствох або шаца максимално рационалне, так же идземе напредок и рахуєме же идуци рок будзе лєпши – заключує Владимир Олеяр.

КУКУРИЦУ НАРОК РИДШЕ ПОСАДЗИЦ

Польопривредни фаховци гваря же нарок треба садзиц вчаснєйши файти кукурици, хтори скорей дозреваю, цо значи же скорей преходза през шицки фази розвою. Тей би кукурици високи температури у периодзе оплодзованя нє требали направиц таки вельки чкоди. Тота кукурица иншак нє така популарна при продуковательох, бо дава менши урожай од позних, хтори маю длугши период веґетациї и познєйше дозреваю.

Понеже того року пре сушу найвецей подруцела кукурица хтора була на густо посадзена, препоручує ше же би ше ю нарок садзело на ридше, як би фаховци гварели – же би бул ридши склоп рошлїнох.

(Опатрене 19 раз, нєшка 19)