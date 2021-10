Чежко було звладац Зомборцох

ЗОМБОР – Рукометаше Русину внєдзелю, 10. октобра, одбавели 3. коло у своєй Рукометней лиґи сивер Сивер у Зомборе процив екипи РК Зомбор од хторей страцели з резултатом 36:30 (17:12).

Такой на початку змаганя екипа зоз Зомбору зоз моцним бависком превжала инициятиву. Русиновци ше пробовали приблїжиц по числу датих ґолох же би ше врацели до бависка, алє пре даскельо гришки у нападу то нє було лєгко. Цали перши полчас екипа зоз Зомбору була лєпша и на одпочивок ше пошло зоз резултатом 17:12 за домашнїх.

У другим полчасу нашо рукометаше були орґанизованши. Домашнї на тото реаґовали зоз оштрим бависком, та судия мушел пискац вельо виключеня. Тото „грубше” бависко як же баржей одвитовало Русиновцом понеже нєодлуга зменшали на два ґоли розлики и то зоз добрима одбранами ґолмана Владимира Мудрия, як и зоз барз добрим бависком Иґора Варґу, хтори бул прешвечлїво найлєпши у керестурскей екипи.

Но, змаганє ше заш лєм закончело зоз побиду домашнїх, з резултатом 36:30.

Шлїдуюце, 4. коло, рукометаше Русина одбавя на домашнїм терену процив РК Сивец 69-2.

