Чежко кед роки прицишню

Одмалючка є вязани за жем хтора приноши еґзистенцию, а ище и нєшка є активни у польопривреди гоч, як гвари, роки вше баржей прицискаю.

Янко Хрчек, седемдзешаттрирочни параст зоз Шиду, гвари же бул примушени шейсц гольти дац под аренду, а остало му ище пейц гольти хтори и далєй сам обрабя. З вельку усиловносцу и тей єшенї му ше удало пошац жито хторе поряднє шеє уж роками.

– Єшень була дижджовна и якошик ми ше удало порихтац два гольти у часци хотара Бармач за шатву жита, дзе пред тим була соя хтора познєйше витлачена. Жем нє пририхтана з ораньом, алє сом ю два раз потарчовал и пошал жито и вец сом лєм прешол з ролю же би ше достало лєпше злученє шаца зоз жему, бо вец шаце скорей зидзе и корень ше лєпше влапи за жем. То сом поробел даґдзе коло 10. новембра. Нашенє сом вжал у задруґи „Митин млїн”, як и 200 килограми мишаного штучного гною по гольту, а на яр за прикармйованє руцим ище 150 килограми уреи – приповеда Янко Хрчек.

ЖИТО МА МАЛУ ЦЕНУ

Хрчек гвари же му вецей нє лєгко робиц, бо му ноги найбаржей дослужели и очежана му рухомоц, алє вше ше найдзе дахто же би му помогнул. Кед требало на прикоч накласц нашенє и гной младши му помогли, бо бачика Яна роками познаю. А кед требало пошац жито помогнул му пайташ Стева Палюф. Гоч му завадза же роками цена жита нєдостаточна же би ше дацо и заробело, наш собешеднїк гвари же жито шеє пре плодоряд и прето же коло тей житарки єст менєй роботи.

– Одкупна цена би вше требала напредок буц позната ище пред шатву же би могли парасти плановац, а роками до остатнього дня нє знаме яка будзе цена, та и кед жито витлачиме и придаме до силосу. Нє шмела би цена буц нїзша як 20 динари за килограм, а кед би була 25 динари, вец би було и заробку, бо ознова треба укладац до новей продукциї – наводзи Хрчек.

БУЛО ЗАРОБКУ И НА СОЇ, И НА КУКУРИЦИ

Наш собешеднїк гвари же ше тераз найвецей виплаци продуковац сою, хтора ма добру одкупну цену, 3 600 динари по метеру, а и менєй єст укладаня. Кед ю пошеє, познєйше ю лєм опирска прейґ лїсца и попаре и чека же би ю комбайн витлачел. Того року и кукурица добре зродзела. Цалком досц же би виховал два швинї за жиму и за карменє живини у обисцу, аж мал и звишку хтори предал, та було и заробку.

ПОКЛЯ ГО ЗДРАВЄ БУДЗЕ ТРИМАЦ

Янко Хрчек гвари же ше и у тих рокох од роботи нє бої, лєм кед би го здравє послужело.

– Параст муши робиц покля може, бо жем треба обрабяц, порциї виплациц и мац дацо и за живот. Тераз през жиму єст менєй роботи, а на яр плануєм пошац два гольти кукурици и гольт сої – гвари Хрчек.

