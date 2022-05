Чежко процив лидера

ПРИҐРЕВИЦА/РУСКИ КЕРЕСТУР – Фодбалере Фодбалского клубу „Русинˮ того викенду у Приґревици одбавели 24. коло Подручней фодбалскей лиґи Зомбор процив ФК „Братство 2019ˮ од хторих страцели з резултатом 5:0 (3:0).

Прешвечлїва побида домашнїх нє чудує кед ше вежнє до огляду же од 24-ох колох шицки змаганя закончели зоз побиду.

На тим змаганю окреме ше визначел млади шеснацрочни бавяч Русину Марио Иличич, хтори указал високи фодбалски потенциял.

За Русин бавели – Кронич, Голик, Вуйович, Малацко, Павлович, Иличич Л., Кулич Н., Кулич Я., Сушич, Саянкович, Маркович, Тома Ф., Зорич, Иличич М., Няради, Ковачевич.

На нєдзелю, 8. мая, у 25. колу до Керестура приходза фодбалере ФК „Наша гвиздаˮ зоз Силбашу, а змаганє почнє на 17 годзин.

