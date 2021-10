ШИД – У осмим колє Општинскей фодбалскей лиґи Шид, Єднота зоз Шиду на госцованю у Моровичу страцела од Єдинства аж зоз 7:0.

Єднота хвильково осма на таблїчки зоз шейсцома бодами, а у остатнїм дзевятим колє єшеньскей часци першенства Єднота будзе домашня Братству зоз Соту.

