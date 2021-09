Чекаме рецепти наших читачох

НОВИ САД – Наша, тераз уж порядна рубрика „Горуци тепши” у новинох „Руске слово”, котра наишла на барз красни одгук при наших читачох, поволує шицких заинтересованих читачох и читательки на сотруднїцтво.

Рецепти котри обявюєме у тей рубрики звичайни, алє и рижнородни – то рецепти варених, печених, сланих єдлох, лакоткох, шалатох и велїх других смачних єдлох.

Пишце нам и посилайце свойо рецепти на имейл rusmak.ruske@gmail.com, лєбо на Фейсбук боку, бо так можеме вєдно направиц свою вше доступну виртуалну кухарку.

