„Червена ружа” од нєшка по нєдзелю

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Руским Керестуре, од нєшка по нєдзелю, будзе отримани найвекши фестивал рускей култури, ювилейна 60. Червена ружа. Нєшкайша програма будзе отримана на отвореней бини у дворе Школи Петро Кузмяк, а на соботу и нєдзелю у Велькей сали Дома култури.

Ружа почнє нєшка пополадню на 15 годзин з отвераньом вистави фотоґрафийох автора Петра Дешича, под назву Руски дзивки, и будзе поставена у рамикох проєкту Дзвери музею валалского Туристичного здруженя. Фотоґрафиї годно опатриц у школским будинку Замок, пияток од 15 по 20 годзин, а на соботу и нєдзелю од 18 по 20 годзин.

З нагоди ювилейней 60. Ружи, будзе поставена и вистава старих фотоґрафийох зоз потерашнїх 60 Червених ружох, а хтори буду виложени у голу Дома култури тиж под час Фестивалу.

После вистави фотоґрафийох, на 17 годзин почнє 53. Червене пупче, програма за наймладших, на лєтнєй бини у дворе Основней школи Петро Кузмяк на хторей наступя солисти зоз пейцома новима шпиванками, и зоз пейцома шпиванками за хтори направени рисовани анимациї. Пре кус вименєну концепцию, на тогорочним Пупчу буду виведзени лєм дзецински шпиванки, а з танєчнима точками дзеци наступя на Одгукох ровнїни котри починаю на 20 годзин, тиж у дворе Школи. На Одгукох, окрем домашнїх, представя ше и ансамбли зоз вецей наших местох. Уход на дзень Пупча и Одгукох будзе шлєбодни.

Наютре, 14. авґуст, у Велькей сали Дома култури на 20 годзин почнє змаганє за найкрасши дзивоцки и за найлєпши цалосни наступ, а млади у тей часци Фестивала наступя зоз вкупно 9 рускима забавнима шпиванками. Окрем домашнїх виводзачох, на сцену наступя и змагателє зоз других руских местох, а уход за нащивительох будзе 100 динари.

Остатнього дня Фестивалу, на нєдзелю 15. авґуста, будзе ретроспектива народних композицийох зоз потерашнїх 60 Ружох.

У Велькей сали Дома култури, тиж на 20 годзин, у 13 точкох, представя ше талантовани и искусни шпиваче, а у провадзеню Велького народного оркестру Дома култури Руски Керестур, под руководительством Мирка Преґуна. И на тот дзень, уход за нащивительох будзе 100 динари.

Под час Фестивала, каждого вечара после 22 годзин, у школским дворе будзе орґанизована Музика за танєц и розвагу, у орґанизациї Здруженя Пакт Рутенорум.

Орґанизатор Фестивала Дом култури Руски Керестур, главни финансиєр Општина Кула, а финансийно потримали и Покраїнски секретарият за културу, явне информованє и одношеня з вирскима заєднїцами, Министерство култури и информованя Републики Сербиї и Национални совит Руснацох.

