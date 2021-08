„Червену ружуˮ отворела вистава фотоґрафийох Петра Дешича

РУСКИ КЕРЕСТУР – Тогорочни ювилейни 60. Фестивал рускей култури Червена ружа почал зоз отвераньом вистави фотоґрафийох автора Петра Дешича, под назву Руски дзивки.

Вистава приказує руски дзивки у автентичним, народним облєчиве, а фотоґрафиї робени у амбиєнталним окруженю у Руским Керестуре, у просторе хтори специфични по тим же ма историйни характер.

Двацец фотоґрафиї виложени опрез будинку Замок, дзешец у Музею, а вистава поставена у рамикох проєкту Дзвери музею Туристичного здруженя Руски Керестур.

Фотоґрафиї, окрем вчера, годно опатриц и нєшка и наютре од 18 по 20 годзин, у школским будинку Замок, а на истим месце и Здруженє женох Байка понука свойо рижни продукти – колачи и сувенири.

