Числени припознаня за добру роботу

Дзешец мешаци прешлого року пандемия з корона вирусом руцела цинь на велї културни активносци у цалим нашим дружтве. Без огляду на тото, Управни одбор КУД „Тарас Шевченко” з Дюрдьова бул активни и робели тото цо могли. Дзекуюци тому, инвентар богатши, а обєкт ма лєпшу изолацию.

Гоч прешли рок означени зоз забранєтима сходзенями и социялну дистанцу, члени Управного одбору нє преставали робиц у своєй дїялносци, а роботу секцийох ше претарговало на вецей заводи пре почитованє мирох. Без огляду на тото, у Дружтве ше укладало до гевтого до чого ше могло, а так же би ше почитовало шицки мири. Тото ше витворело и дзекуюци тому же институциї и установи од котрих Дружтво мало достац средства за їх вецей орґанизациї, порядну програму и путованє до иножемства, пренаменєни.

– Од яри по жиму у єдним периодзе зме ше сходзели у Дружтве на схадзкох, а нашо члени на проби. Медзитим, тот час кратко тирвал. Чкода же зме нє отримали наш традицийни Фестивал жридлового шпиваня „Най ше нє забудзе”, же зме нє одпутовали до иножемстава, отримали Рочни вельконоцни концерт, як и други активносци. Наздавам ше же ше робота Дружтва у 2021. року нормализує и же ше 2020. рок нє рефлектує неґативно на членство – гварел предсидатель УО Културно-уметнїцкого дружтво „Тарас Шевченко” з Дюрдьова Мирослав Такач, котри у першим мандату предшедованя, односно треци рок.

ПРЕ ПАНДЕМИЮ НЄ МОГЛО ОЗНАЧИЦ АНЇ РОЧНЇЦУ ДРУЖТВА

Пре нєсиґурни стан з актуалним вирусом, мири и нєстабилну стуацию, цали 2020. рок зазначени як рок у котрим ше нє могло нагаднуц як стан будзе анї даскельо тижнї напредок. Без огляду на тото, а понеже векши преслави нє мож орґанизовац на швидко, члену Управного одбору Дружтва през цали рок ше рихтали так, яґод же преславя 75-рочнїцу од його снованя. Рочнїца мала буц означена вжиме, понеже Културно-уметнїцке дружтво „Тарас Шевченко” з Дюрдьова основане 30. новембра 1945. року.

Медзитим, як ше приблїжовала жима було им вше яснєйше же преслави нє будзе. Гоч ситуация ище вше нє стабилна, вони ше наздаваю же рочнїцу годни означиц у 2021. року. У 2020. року ше пририхтовали и за означованє дзешатей рочнїци од снованя Дзивоцкей шпивацкей ґрупи котра мала буц означена у децембру. Анї тото нє витворене пре исте.

– Важне же зме и у тим року мали континуитет, як и шицки тоти роки за нами. Гоч пре вирус нє було концерти, промоциї кнїжкох, госцованя и друге, заш лєм зме достали обчековани средства за порядну дїялносц и по конкурсох. Уложели зме до лєпшей изолациї просторийох, купени облєчиво и обуй за членох вецей секцийох, озвученє и други потреби. Дружтво заш лєм роби, гоч бизме найволєли кед бизме ше частейше сходзели. Надополнїме. Велїм хибя нашо сходи и орґанизациї, а нашо валалчанє нєсцерпено чекаю же бизме дали першу програму после тей пандемиї. Маме плани за цали 2021. рок. Порихтани зме робиц, а чи ше шицко витвори, найвецей завиши и од актуалного вируса – гварел предсидатель Мирослав Такач, котри пред тим бул член УО Дружтва двацец роки.

На обєкту Дружтва заменєна векшина вонкашнїх облакох и єдни вонкашнї дзвери, а концом децембра почала робота же би ше злєпшало изолацию и заменєло стару повалу у сали Дружтва.

УПАРТОСЦ И ВИТИРВАЛОСЦ ЯК ФУНДАМЕНТ

Остатнї двацец пейц роки Дружтво ма порядни жридла финасованя од спонзорох, а остатнї двацец и по проєктох од наших, локалних и покраїнских дрежавних институцийох и установох. Стаємни жридла финасованя витворели дзекуюци порядней роботи, почитованю шицких правилнїкох и витирвалосци.

У Управним одборе КУД „Тарас Шевченко” дзеветнац члени, од того єденац хлопи и осем жени и дзивки. У Дружтве ище вше найчисленша фолколорна секция котра ма штири ґрупи, наймладшу и старшу дзецинску, пририхтуюцу и виводзацку. У тих ґрупох танцую дзеци возросту од забави по студентох и занятих. У музичней секциї иснує Дзивоцка шпивацка ґрупа, а роби ше и зоз соло шпивачами и оркестром, як и рецитаторску секцию. У прешлим року, як и роками пред тим, обачена менша заинтересованосц за роботу у Драмскей секциї, док зоз шицкима другима секциями нєт проблеми у роботи, анї масовносци.

Без огляду на стан, кед слово о актуалним вирусу, УО Дружтва означело Национални дзень Руснацох зоз кладзеньом застави, а планує отримац и Рочну скупштину, котра вше остатнєй нєдзелї у януару. Крачунски концерт, як и Бал широких сукньох, як ше затераз нагадує, нє буду отримани.

Под час предшедованя предсидателя Такача у Дружтве поробене вельо того. КУД „Тарас Шевченко” ище вше установа од довирия при Руснацох у Дюрдьове, як то була и у найпотребнєйших часох, дзеведзешатих. Поряднє ше орґанизовало шицки програми, госцованя и путованя до иножемства. Збогацовали инвентар, купени клавир, направени лавки и столи, поряднє отримовани будинок знука и звонка, збогацує ше репертоар, а влєце 2018. року направели вельке закрице опрез будинку котре значне кед слово о друженьох под час Фестивалу жридлового шпиваня. Влєце прешлого року зняли свою програму за он-лайн госцованє на Фестивалу „Лемсковска ватра” у Ждинї у Польскей, дзекуюци Дружтву, концом 2019. року опрез Рускей школи поставена биста Яши Бакова, а вяри 2020. року и ограда опрез нєй. Управни одбор Дружтва нє лєм же поряднє орґанизує свою културно- уметнїцку програму и госцує, алє и дїлує на полю презентованя Руснацох як часц заєднїци у котрей жиє. КУД „Тарас Шевченко” ище вше єдно з активнєйших Дружтвох котре пестує руску културу и традицию, а найрепрезентативнєйше у своєй општини. цо чолнїки з тей Управи часто и дзечнє споминаю. Року 2019. Дружтву додзелєна награда з нагоди Дня општини Жабель за успишну роботу и длугу и контиуновану традицию пестованя Рускей култури и традициї. Пременка часох, актуалносци и потреби у нашим дружтве у КУД „Тарас Шевченко” медзи єй членством нє виволує розходзеня у функционованю, алє ше прилагодзує и дїлує у тим, а дзекуюци добрим фундаментом котри ше почало утвердзовац початком дватисячитих рокох, дзекуюци даскелїм предняком котри ище вше у Дружтве и котрих Дюрдьовачанє пре тото почитую.

