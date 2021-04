КУЛА – Число позитивних у општини ше благо зменшує. Вакцинованє на пункту у Кули було даскельо днї претаргнуте концом прешлого тижня, а як Рутенпрес дознава од вчера є предлужене.

Як дознаваме зоз вакциналного пункту покля було вакцини зоз подруча Општини Кула вакциновани 6883, а ревакцинованих 3834 особи.

По нєурядових податкох з Ковид амбуланти у Доме здравя Кула, у прешлим тижню тестирани 224, 107 позитивни а пейц особи зоз Руского Керестура.

