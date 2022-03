БЕРКАСОВО – Чисценє яркох за одцеканє дижджовки у Месних заєднїцох на подручу oпштини Шид предлужене у Беркасове.

Спомнута комунална робота ше окончує у сотруднїцтве локалней самоуправи и Месней заєднїци Беркасово.

