ШИД – Чисценє яркох за одцеканє дижджовки з помоцу локалней самоуправи предлужене у Месней заєднїци Адашевци при Шиду.

Ярки преглїбени и очисцени у Желєзнїцкей и улїци Бранка Радичевича, а слово о порядних активносцох после жимского часу.

