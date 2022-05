Чисценє атмосферскей канализациї у Вербаше

ВЕРБАС – Екипи вербаскей Роботней єдинки „Водовод и канализация” почали зоз роботами на отримованю атмосферскей канализациї же би ше зопарло затримованє поверхносних водох на драгох.

На основи контрактох подписаних зоз Општинску управу Вербас, РЄ „Водовод и канализация” у рамикох порядного отримованя атмосферскей канализациї, водза рахунку о 700 злївнїкох и роштельох на рижних позицийох на подручю Вербаса.

Моцни паданя часто приводза до загацованя ярчкох, роштельох, шахтох и препущеньох за одвод поверхносних водох. По сообщеню вербаского компетентного подприємства, отримованє атмосферскей канализациї на завидним уровню, понеже и у случаю упартих и моцних паданьох драги и приходи нє прекрити з воду, як то часто случай у вельо векших городох и општинох.

