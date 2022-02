БИКИЧ – З потримовку локалней самоуправи, тирва чисценє яркох за одцеканє атмосферскей води у тим валалє.

Як за Рутенпрес гварел предсидатель Совиту Месней заєднїци Деян Бобаль ярки буду очисцени у Чапаєвей улїци у длужини коло 500 метери, цо будзе значна охрана за моцни дижджи през лєто же би вода одцекала до потока Шидини.

