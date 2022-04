Читайце перши „Руске слово” – предплацце ше на е-новини у pdf формату

НОВИ САД – Новини „Руске слово” мож читац и у електронским pdf формату, котри виходза скорей, бо за їх дистрибуцию нє треба часу.

Е-новини можеце достац уж штварток и гоч у котрей часци швета зоз перши раншу кафу читац „Руске слово”. Рочна предплата на тижньово е-новини „Руске слово” у pdf формату за резидентох у Сербиї кошта як и друковане виданє 2.000 динари.

Предплата за иножемство: цена 20 евра, 25 америцки долари, 30 канадски долари. Цена кус векша пре трошки провизиї.

За предплату у Сербиї и иножемство контактуйце нас на мейл: rsfin@ruskeslovo.com. Напишеце нам мено, презвиско, електронску имейл адресу, дзе най вам сцигує е-новини „Руске слово” у pdf. Сцигнє вам одвит зоз инструкциями плаценя и числом девизного рахунку НВУ „Руске слово“. После уплати штвартками вам буду порядно сциговац 52 числа е-новинох (50 шицкого, у котрих два двочилса за швета).

Велї з вас статї „Руского слова” читаю на нашим сайту, алє предплата на тижньово е-новини „Руске слово” то источашнє укладанє и до других дїялносцох у фирми, за котри наша установа нє достава стаємни средства од держави як цо то кнїжки, часопис „Шветлосц”, сайт и єдинствена у швеце дньова информативна аґенция по руски „Рутенпрес”. Прето модлїме наших читачох же би нам помогли и предплацели ше на е-новини „Руске слово” у pdf формату, алє и на други нашо виданя.

(Опатрене 9 раз, нєшка 9)