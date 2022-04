Чи нє час обновиц РНПД

Нєдавно у сербских информативних медийох обявена вистка же Културно-просвитне дружтво „Просвєта” наградзело нашого визначного кинеасту Емира Кустурицу. Була би то цалком звичайна вистка кед би нє побудзела у мнє єдну давну инициятиву. Ша, то и ми мали у свой час, Руске народне просвитне дружтво популарно наволане „Просвита”! Мали зме, алє го тераз нє маме. Правда, нєшка маме тельо рижни асоцияциї и институциї, яки зме дотераз нїґда нє мали. Спомнєм лєм тоти цо думам же су найглавнєйши, а то: Национални совит Руснацох, Завод за културу войводянских Руснацох, НВУ „Руске слово”, Дружтво за руски язик, литературу и културу, Оддзелєнє русинистики на Филозофским факултету Универзитета у Новим Садзе, Руски редакциї при РТ Войводина, Новинарску асоцияцию Руснацох, „Руску матку”, Союз Руснацох Українцох Сербиї, ДОК Нови Сад, итд. Нє сиґурни сом же тоти остатнї маю и значнєйше стаємне число членох, окрем тих цо су у їх управних целох. А кед их и маю на евиденциї, питам ше чи их и наисце маю. Вони поведза же: гей, а я и далєй будзем сумняц.

Шицки тоти асоцияциї и институциї оправдали свойо иснованє, бо менєй або вецей витворюю наш национални интерес зоз меншу або векшу финансийну подпору державних орґанох, або заинтересованих спонзорох. И то, по моїм думаню, цалком у порядку. Медзитим, кед спатрам кажду тоту институцию поєдинєчно, вец видзим же ше кажда з нїх намага задоволїц насампредз свой власни еґзистенциялни интерес, лєм формално ше поволуюци на наш общи национални интерес. Мож би було повесц же то цалком лоґичне, бо кед дацо иснує, та ше у першим шоре намага обезпечиц свойо иснованє и у будучносци. И ту нєт нїч цо пригвариц. Шицки тоти начишлєни институциї нам, менєй або вецей, потребни.

Алє, дзе ту наш общи национални интерес? Хто ше о нїм стара? Вироятно би мож було повесц же то наш Национални совит. Складам ше! Алє, хто му го презентує? Чи то кажда спомнута институция цо патри перше о себе? Чи асоцияция цо сце задоволїц свой парциялни интерес? Хиби ми ту хтошка цо би презентовал общи национални интерес, без огляду на парциялни интереси, котри дзекеди медзи собу дияметрално процивни, гоч то и лоґичне у демократичним дружтве, дзе кажде ма право явно виражиц свою думку и бориц ше за ню.

Я почувствовал же би таки наш общи национални интерес могло презентовац обновене Руске народне просвитне дружтво, окреме кед видзим же ше з рока на рок зменшує материялна потримовка держави и єй орґанох нашим културним институцийом. Обавам ше же єдного дня годна цалком нєстац. А число припаднїкох нашей националней заєднїци з каждим роком вше менше! Зоз коло 25 тисячох нєшка є зменшане на коло 15 тисячи, або и менєй. Укаже то наиходзаци попис.

Думам же уж тераз мушиме буц порихтани на тото цо нас може застац у будучносци. Кед ше нє спреведам, верим же би нам велька помоц була обновене РНПД. Його медзивойнова орґанизацийна структура и материялна основа би могла у добрей мири задоволїц и нашо нєшкайши потреби. Спомнєм ту же РНПД за два децениї свойого иснованя змогло тельо пенєжи же купело свой дом и друкарню у центру Руского Керестура (нєшка их валалски предняци зровнали зоз жему). З дня на дзень моцнєє економска моц значного числа поєдинцох у кругу нашей националней заєднїци, котри би могли финансово помогнуц и задоволїц нашо културни потреби. Ґу тому, и нашо виселєнци у заходноевропских державох и Америки вше заинтересованши за свою судьбу и судьбу свойого народу у матичним краю и можу го и материялно помагац у його културних намаганьох. Нєзаменлїву улогу и у терашнїм чаше могла би мац наша Грекокатолїцка Церква, як то було и у чаше иснованя медзивойнового РНПД. Така єй улога би ище баржей подзвигла и єй угляд медзи вирнїками и симпатизерами, та и у рамикох цалей нашей националней заєднїци.

Мой животни вик и здравє ми нє допущую и физично ше анґажовац у евентуалней реализациї тей инициятиви, алє думам же би ше могло найсц млади моци котри би зоз анкету преверели же чи така инициятива будзе мац ширшу потримовку, або нє.

У случаю же би значнєйше число наших людзох (окреме интелектуалцох, подрозумююци ту и священїкох) потримало таку инициятиву, думам же би ше лєгко могло одлучиц же хто би бул снователь Инициятивного одбору за обнову Руского народного просвитного дружтва, зоз своїма сновательнима актами присподобенима сучасним условийом, котре би векшина войводянских Руснацох прилапела як свойого репрезентанта, заступнїка и леґалного партнера Националному совиту Руснацох у витворйованю общого националного интереса рускей националней заєднїци у Автономней Покраїни Войводини и Републики Сербиї.

