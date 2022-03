Чи „Сокол” злєци до Вербасу и кеди?

Бензин подрагшел, идземе на гайзибану! Ага, нє…

Нови швидки гайзибан хтори держава Сербия купела нєдавно од швайцарскей компаниї прейґ конкурсу Министерства транспорту достал мено „Сокол”. У питаню гайзибан зоз 316 шедзисками хтори може исц и 200 километри на годзину, а хтори ше будзе хасновац и на траси Нови Сад – Суботица, а будзе исц през Вербас.

У медзичаше, Вербас уж ровно три мешаци нє ма анї гайзибан, анї сокола, а анї даєдну другу животиню хтора вожи по гайзибанскей драги у напряме Нови Сад – Суботица, и так и будзе, по найновших планох, по 2025. рок, покля ше нє закончи швидка гайзибанска драга од Беоґраду по Будимпешту.

Од половки децембра, од кеди подприємство „Сербия воз” скоро подполно загашело гайзибански транспорт у Вербаше (постоя лєм линиї за Зомбор). Стотки жительох зоз Вербасу и околних местох хтори каждодньово путовали на роботу, до школи, лєбо ишли пре приватни обовязки и розвагу до Нового Саду, Беоґраду, або на други бок, ґу Суботици и Зомбору, тераз ше знаходза, путую вєдно на авту, таксию, або на автобусу. Нє забудзме же ище на стотки людзох зоз општини Кула путовали до Вербасу и вец оталь до векших городох на найтуньшей превозки – на гайзибану.

Пре подраженє нафти и нафтних дериватох обчекує ше и подрагшенє автобусних картох, а затераз вам ище вше зоз Вербасу до Нового Саду треба найменєй 400 динари у єдним напряме. Початна цена таксию у Вербаше остатнї даскельо мешаци подрагшела за 30 динари по километру, та так превоз по Нови Сад на таксию у єдним напряме тераз кошта 2 000 динари.

За Суботицу ище горше. Од анї єдного автобуса хтори би директно вожел зоз Вербасу до найвекшого городу на сиверу Войводини, пришли зме на цали два, рано на шейсц и пополадню на пейц. Цену ми у кол-центру на автобусней станїци у Вербаше нє знали повесц, бо, як гваря, нє предаваю карти. Ага, гей. То вам єдна друга барз чудна приповедка о тим як нєт явного транспорту у Вербаше. Явни превоз, подприємство хторе окончовало городски и звонкагородски транспорт у општини Вербас, алє и у цалей Войводини, а хторе мало свойо превозки, инфраструктуру и занятих пошло под ликвидацию 2018. року зоз вецей як 90 милиони длуства и страцело 20 автобуси, даскельо дзешатки занятих, а од теди векшину линийох превжало подприємство „Дунавпревоз”.

Авиони и аеродром зме у Вербаше нїґда анї нє мали. Щесце, бо, як зме рушели, заварли би и воздушни простор, и за транспорт и за соколох. Чекаюци подрагшенє автобусних картох и рахуюци чи можеме по Коцур зоз „езерку горива”, дочекаме, озда, и 2025. рок и нови, швидки гайзибани и „Сокола”.

И ище єдна, можебуц интересантна информация, кед перши путнїцки гайзибан рушел зоз станїци у Вербаше 6. марца 1883. року требало му 50 минути по Нови Сад. Тельо требало и остатньому кед пошол, лєм дас 140 роки познєйше.

Становиска висловени у тим тексту виключно авторово и нє вше одражую ушорйовацку политику новинох „Руске слово”.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)