БЛОҐИСТАНОВИСКА

Чи „Сокол” злєци до Вербасу и кеди?

автор а. деянович 21. марец 2022

Бензин подрагшел, идземе на гайзибану! Ага, нє…

Нови швидки гайзибан хтори держава Сербия купела нєдавно од швайцарскей компаниї прейґ конкурсу Министерства транспорту достал мено „Сокол”. У питаню гайзибан зоз 316 шедзисками хтори може исц и 200 километри на годзину, а хтори ше будзе хасновац и на траси Нови Сад – Суботица, а будзе исц през Вербас.

У медзичаше, Вербас уж ровно три мешаци нє ма анї гайзибан, анї сокола, а анї даєдну другу животиню хтора вожи по гайзибанскей драги у напряме Нови Сад – Суботица, и так и будзе, по найновших планох, по 2025. рок, покля ше нє закончи швидка гайзибанска драга од Беоґраду по Будимпешту.

Од половки децембра, од кеди подприємство „Сербия воз” скоро подполно загашело гайзибански транспорт у Вербаше (постоя лєм линиї за Зомбор). Стотки жительох зоз Вербасу и околних местох хтори каждодньово путовали на роботу, до школи, лєбо ишли пре приватни обовязки и розвагу до Нового Саду, Беоґраду, або на други бок, ґу Суботици и Зомбору, тераз ше знаходза, путую вєдно на авту, таксию, або на автобусу. Нє забудзме же ище на стотки людзох зоз општини Кула путовали до Вербасу и вец оталь до векших городох на найтуньшей превозки – на гайзибану.

Пре подраженє нафти и нафтних дериватох обчекує ше и подрагшенє автобусних картох, а затераз вам ище вше зоз Вербасу до Нового Саду треба найменєй 400 динари у єдним напряме. Початна цена таксию у Вербаше остатнї даскельо мешаци подрагшела за 30 динари по километру, та так превоз по Нови Сад на таксию у єдним напряме тераз кошта 2 000 динари.

За Суботицу ище горше. Од анї єдного автобуса хтори би директно вожел зоз Вербасу до найвекшого городу на сиверу Войводини, пришли зме на цали два, рано на шейсц и пополадню на пейц. Цену ми у кол-центру на автобусней станїци у Вербаше нє знали повесц, бо, як гваря, нє предаваю карти. Ага, гей. То вам єдна друга барз чудна приповедка о тим як нєт явного транспорту у Вербаше. Явни превоз,  подприємство хторе окончовало городски и звонкагородски транспорт у општини Вербас, алє и у цалей Войводини, а хторе мало свойо превозки, инфраструктуру и занятих пошло под ликвидацию 2018. року зоз вецей як 90 милиони длуства и страцело 20 автобуси, даскельо дзешатки занятих, а од теди векшину линийох превжало подприємство „Дунавпревоз”.

Авиони и аеродром зме у Вербаше нїґда анї нє мали. Щесце, бо, як зме рушели, заварли би и воздушни простор, и за транспорт и за соколох. Чекаюци подрагшенє автобусних картох и рахуюци чи можеме по Коцур зоз „езерку горива”, дочекаме, озда, и 2025. рок и нови, швидки гайзибани и „Сокола”.

И ище єдна, можебуц интересантна информация, кед перши путнїцки гайзибан рушел зоз станїци у Вербаше 6. марца 1883. року требало му 50 минути по Нови Сад. Тельо требало и остатньому кед пошол, лєм дас 140 роки познєйше.

Становиска висловени у тим тексту виключно авторово и нє вше одражую ушорйовацку политику новинох „Руске слово”.

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