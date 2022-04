Члени „Белавей птициˮ вчера першираз нащивели Водицу

РУСКИ КЕРЕСТУР – Хаснователє услугох Здруженя за помоц МНРО „Белава птица” зоз Кули вчера першираз нащивели Марийово святилїще Водицу у Руским Керестуре.

Госцох зоз Кули привитало священство, Чесни шестри служебнїци, даскельо члени Церковного одбору и Каритасу, а потим зоз тутором Водици, Владом Чизмаром, пообиходзели святилїще.

Члени Белавей птици ше домашнїм представели зоз крадким музичним наступом, а потим през бависко предлужели друженє, хторе ше закончело зоз орґанизованим полудзенком.

Чизмар, з тей нагоди, похвалєл добре сотруднїцтво зоз Здруженьом, хторе започате концом прешлого року кед члени Белавей птици участвовали у гуманитарней акциї за купованє хижи фамелиї Дудаш зоз Керестура, а потим ше предлужело у гуманим напряме кед Месна заєднїца, вєдно зоз другима орґанизациями зоз Керестура, подаровали Белавей птици дарунки у форми билей технїки.

