Члени ДОД-у очисцели базен за наймладших и позберали шмеце

РУСКИ КЕРЕСТУР – Даскельо члени Добродзечного огньогасного дружтва внєдзелю 18. юлия, отримали акцию чисценя малого базену и збераня шмеца по беґелю.

Акцию отримали внєдзелю дополадня, а як гварели, на идею чисценя базена за наймладших пришли понеже тота часц базену нє чисцена остатнї 10 роки.

И одрутки у беґелю – рижни мещки, пластични фляши и конзерви, хторих було 10 мехи, позберали огньогасци, а з тей нагоди апеловали и на гражданох же би поведли рахунку о руцаню шмеца до природи.

Роботи були закончени за даскельо годзини, та тераз базен безпечни за шицких купачох.

