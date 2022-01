Члени секциї Дружтва за руски язик означели Националне швето

РУСКИ КЕРЕСТУР – Националне швето Руснацох у Сербиї, члени секциї Дружтва за руски язик и члени Народней библиотеки символично през цали тидзень означовали и у просторийох Библиотеки у Руским Керестуре.

З тей нагоди, домашня секциї и библиотеки Мария Дорошки зоз нащивителями бешедовала о историї Руснацох, о литератури на руским язику и рижних других темох пошвецени праве Руснацом як на тих просторох, так и ширше. Нащивительом то була нагода же би ше тих дньох опредзелєли и за руски наслови кнїжкох, бо як потолковала Дорошкова, писане слово на мацеринским язику єдно з найвекших богатствох котре ма кажди народ.

Тих дньох орґанизована и схадзка членох секциї Дружтва за руски язик на котрей сумирана робота и активносци у Руским Керестуре.

