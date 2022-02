Членїци „Байкиˮ отримали першу часц проєкту „Креируйме културни образциˮ

РУСКИ КЕРЕСТУР – Здруженє женох Байка зоз Руского Керестура, всоботу, 29. януара, у Майсторским доме отримало першу од трох часцох проєкту под назву Креируйме културни образци.

Окрем членїцох Байки, у реализациї проєкту присуствовала координаторка проєкту Зорица Ачански зоз Кули, психолоґ Ярослава Еделински, як и числени нащивительки.

У першей часци, психолоґ Ярослава Еделински отримала преподаванє о способох очуваня менталного здравя, а потим ше формовало ґрупи за предвидзени роботнї тканя, гекланя и мальованя на склу.

Як членїци Здруженя Байка на тот завод визначели, приємно були нєсподзивани зоз заинтересованосцу женох, окреме младих, же би участвовали у роботньох, а з тей нагоди поволали и других заинтересованих хтори ше жадаю приключиц, понеже проєкт будзе тирвац ище два днї.

Место и час реализациї другей и трецей фази проєкту буду благочасово обявени.

