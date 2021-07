Чомич: Кампаня за вакцинацию и на язикох националних меншинох

БЕОҐРАД – Министерство за людски и меншински права, национални совити националних меншинох и Нємецка аґенция за розвойне сотруднїцтво направели споти, лєтки, постери и аvдио джинґли на язикох националних меншинох же би ше промововалo вакцинация процив Kовиду-19.

Министерка за людски и меншински диялоґ Ґордана Чомич гварела же ше одлучели за информативнe спозорююцe порученє о вакцинациї, котре розумлїве гражданом.

Як поведзене на конференциї, материял направени на 19 язикох за 23 заєднїци.

Предсидатель Националного совиту македонскей националней меншини Борще Величковски гварeл же тоти порученя треба же би були послани милиони людзом у Сербиї котри припаднїки националних меншинох и же кажде на своїм язику треба же би достал информациї.

Величковски поволалшицких припаднїкох националних меншинох, од Суботици по Вранє, же би ше одволали на тоту поволанку.

Министерка Чомич додала же ромска заєднїца була предмет окремней кампанї од марца и же орґанизовани мобилни екипи за вакцинацию котри ишли до населєньох у котрих жию Роми.

У новим, 30. чишлє новинох Руске слово, тот материял на руским язику достали шицки предплатнїки.

