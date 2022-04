Чуваре традициї и идентитету

У наших културно–уметнїцких дружтвох роками була традиция отримованя вельконоцних концертох. После двох рокох пандемиї Дюрдьовчаньом ше першим поспишело отримац рочни концерт за найвекше християнске швето, внєдзелю вечар, на Перши дзень Велькей ноци хтора ше слави по юлиянским календаре. У велькей сали пред публику представели ше шицки активни секциї КУД „Тарас Шевченко”, од наймладших по виводзацки фолклорни ансамбл.

Концерт бул подзелєни на даскельо блоки, а у каждей часци зменьовали ше интересантни хореоґрафиї, шпиванки и рецитациї. Дюрдьовске Дружтво уж роками пестує рецитаторски рух и ма велїх успишних и наградзованих рецитаторох. През динамични хореоґрафиї з добре обдуманима рухами и у добрим ритму на бини виприповедани цали мали приповедки зоз живота младих.

У прекрасним народним облєчиве, чи гевтим стилизованим, чи у широких руских сукньох, хтори дюрдьовски дзивки так з пиху и з почитованьом ноша, видно же ше дзба о сценским випатрунку, хторе охабя голєм половку цалосного упечатку. Фолклораше указали и же з лєгкосцу танцую у хореоґрафийох, а публика уживала, та доставали щири аплаузи. Вшелїяк за похвалу же Дюрдьов ма телї фолклорни ґрупи, од тих наймладших, хтори ше лєм одшмелюю танцовац, та по виводзацки ансамбл.

Музични точки тиж були добре преткани през концерт, од веселих по смутни композициї, а публика громко кляпкала и Маркови Радишичови, хтори знал направиц контакт зоз публику, як и наступу Верици Салонски и Тарасови Чапкови, котри у тандему през рецитацию и шпиванку „Селїдби”, охабели можебуц и наймоцнєйши упечаток на публику того вечара.

Дружтва хтори ше стараю о ґенерацийним присустве, бо нєминовно приходзи до зменох ґенерациї, обезпечую свою будучносц. Дзеци хтори науча од млючка ходзиц до Дружтва, познєйше можу буц и добри аматере и добра, порядна, едукована публика.

Така добра орґанизация у дюрдьовским Дружтве плод длугорочней роботи, до хторей уключени шицки ґенерациї з валалу, а внєдзелю вечар указали сцелосц и любов ґу свойому, почитованє ґу предком, бо ше през традицию чува и преноши идентитет народу. Ми, Руснаци, ше наисце можеме похвалїц и цешиц же свой идентитет чуваме уж три вики ту у тей Панонскей ровнїни и же зме шицки можлївосци, хтори нам як народу були на розполаганю, вихасновали на найлєпши способ.

Кед же того року и нє будзе рускей класи у Дюрдьове, остава надїя же єй будзе у идуцих рокох, бо зме на бини видзели вельо дзеци, велїх будуцих школярикох. Най би тото потвердзел час хтори пред нами.

