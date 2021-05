Чува ше традиция облїваня

ДЮРДЬОВ – Дюрдьовчанє и Дюрдьовчанки и того року предлужели наш народни обичай, облїванє, а дзекуюци красней хвилї облївало ше и зоз воду зоз каблох.

Як традиция намага, а Дюрдьовчанє и Дюрдьовчанки почитую, на Други дзень Велькей ноци, хлапци и леґинє облївали дзивчата и дзивки, а вони их ютредзень, на Треци дзень Велькей ноци облївали як ше задлужели, а часто то и кущик вецей. Леґинє по облїваню углавним ходзели пешо, а гевти младши, як и дзивчата на прикрашених бициґлох зоз квецом, з пахнячку у рукох и орґону за ухом, або у преднєй горнєй кишенки.

Тому нашому красному обичаю ше радую старши котри любя видзиц красоту наших обичайох. Прето ґаздинї у обисцох дзе доходза облїваче и облївачки дзечнє порихтаю красни дарунки, рижнофарбово писанки и сладки лакотки за нїх.

