Шайтошово порушали гуманитарну помоц

ДЮРДЬОВ – Предавальня желєняви и овоци „Шайтош” у Дюрдьове порушала гуманитарну акцию, а поволали и других же би участвовали у нєй.

У сообшеню так стої꞉ „Свидоми зме того же постоя фамелиї хтори социялно загрожени и у чежкей финансийскей ситуациї. Порихтани зме им голєм дакус помогнуц. Шлїдуюци мешац будземе розношиц поживово артикли зоз нашого дутяну, хтори нєобходни за пририхтованє єдзеньох. Каждого дня поживу будземе ношиц новей фамелиї”, гварели зоз предавальнї „Шайтош”.

Тиж так, замодлєли шицких хтори знаю же даєдней фамелиї помоц нєобходна же би контактовали предавальню и на тот способ и вони участвовали у гуманитарней помоци. Явиц ше мож на їх Фейсбук профил „Piljarnica Šajtoš”, лєбо особнє у предавальнї.

