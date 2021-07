Шампионски погар однєсли Кулянци

РУСКИ КЕРЕСТУР – Традицийни Ноцни турнир у малим фодбалє, хтори тирвал 14 днї, закончени вчера, зоз побиду екипи ММ гвожђара зоз Кули.

Того року змаганя отримани у штирох катеґорийох – когуцики, пионире, ветеранє и сениоре, та у катеґориї когуцикох, од трох приявених екипох, найлєпша була екипа Русин 1, друге место освоєла екипа Русин 2, а треца була екипа ФК Кула.

У катеґориї пионирох тиж участвовали 3 екипи, шицки три з Керестура, а 1. место освоєла екипа Seven days, 2. була екипа Лесна, а 3. место припадло екипи Боби.

У катеґориї ветеранох, побиду однєсли Керестурски тополї, потим 2. место завжала екипа Квики маркет з Вербасу, док 3. були Кулянци чия екипа мала назву Вашариште арена.

Найвецей, дзешец екипи, приявени у ґрупи сениорох, у хторей того вечара, побиднїцки погар и награду од 100.000 динари однєсла екипа ММ гвожђара, 2. место припадло домашнєй екипи Медич намештај, а треци були Лалитянє з екипу Cafe bar Dionis.

На концу змаганя титулу найлєпшого бавяча достал Андрей Малацко зоз керестурскей екипи Медич намештај, найлєпши ґолґетер, зоз посцигнутима 9 ґолами, бул Филип Вуйович зоз екипи ММ гвожђара. Зоз истей екипи, за найхасновитшого бавяча преглашени Янко Кулич, док найлєпши ґолман бул Филип Тома зоз трецопласованей екипи Cafe bar Dionis зоз Лалитю.

Главни спонзор тогорочного Турниру, Општина Кула, хтора донирала 100.000 динари, як и велї локални спонзоре хтори за кажди вечар обезпечовали томболи. Награда за 1. место виношел 100.000 динари, за 2. место 30.000, за 3. место 20.000 динари, а погари и припознаня найлєпшим уручовал предсидатель ФК Русин Тихомир Медич.

