Шахисти керестурскей Школи були на Окружним змаганю

АПАТИН/РУСКИ КЕРЕСТУР – На Окружним змаганю у шаху, за школярох основних школох хторе отримане 12. марца у Апатину, участвовали и пецеро школяре Шаховскей секциї Основней школи „Петро Кузмяк” зоз Руского Керестура, алє нє витворели дальши пласман.

Змаганя були катеґоризовани по класох и по полу, окреме хлапци окреме дзивчата. За керестурску школу наступели Исак Новта зоз V класи у катеґориї хлапцох, хтори завжал треце место спомедзи 10 змагательох. З истей класи зоз дзивчатми ше змагали Валентина З. Харди, хтора була треца, Валентина В. Харди була штварта, и Ксения Катрина хтора завжала пияте место, а тельо було и учашнїци у тей катеґориї. На змаганю участвовал и Дарко Колошняї, школяр VII класи, хтори бул седми од 10 змагательох. За змаганя их пририхтал наставнїк Зденко Шомодї.

